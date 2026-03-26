Brionvega quanto valgono oggi le radio e le tv entrate nella Storia del design

Una radio e un televisore italiani, entrati nella storia del design, sono oggi esposti al Museum of Modern Art di New York. Uno di questi dispositivi è un televisore che, secondo fonti ufficiali, è stato collocato accanto a opere di artisti noti del Novecento. La presenza di questi oggetti nel museo conferma il loro valore storico e artistico.

C’è un televisore italiano che oggi è esposto al MoMA di New York, proprio accanto a Monet e alle opere dei più grandi artisti del Novecento. Il suo ingresso nella Storia del costume è il risultato di una visione precisa, quella di un’ azienda milanese che ha capito prima di chiunque altro che un oggetto elettronico poteva essere, a tutti gli effetti, un’ opera di design. Quell’azienda, oggi sinonimo e orgoglio del Made in Italy, si chiama Brionvega. La storia di Brionvega dalla fondazione. Siamo nel 1945. L’Italia è appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e c’è una gran voglia di ricostruire, creare e sperimentare. A Milano, in questo... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Brionvega, quanto valgono oggi le radio e le tv entrate nella Storia del design Articoli correlati Morto Ennio Brion, patron della Brionvega: dalle Tv al design, il patrimonioNella mattinata del 25 marzo 2026 è morto Ennio Brion, tra i più importanti imprenditori italiani nel settore delle radio e delle Tv, che con la sua... Leggi anche: Milano-Cortina 2026, quanto valgono le medaglie olimpiche e perché sono le più costose di sempre Approfondimenti e contenuti su Brionvega quanto valgono oggi le radio... Argomenti discussi: Morto Ennio Brion, patron della Brionvega: dalle Tv al design, il patrimonio. Brionvega, quanto valgono oggi le radio e le tv entrate nella Storia del designDalle tv al MoMA alle radio cult: la storia di Brionvega e quanto costano oggi i suoi oggetti di design più famosi a livello mondiale ... quifinanza.it Morto Ennio Brion, patron della Brionvega: dalle Tv al design, il patrimonioEnnio Brion è morto a 86 anni, dopo che la sua Brionvega ha segnato la storia delle televisioni, delle radio, ma soprattutto del design ... quifinanza.it