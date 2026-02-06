Milano-Cortina 2026 quanto valgono le medaglie olimpiche e perché sono le più costose di sempre

Questa mattina è partito ufficialmente il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le medaglie in palio sono più costose che mai, arrivando fino a 700 mila euro, ma il valore reale dipende da cosa decidono di investire i singoli Paesi. Ogni nazione sceglie quanto mettere sul piatto, rendendo le medaglie più che un riconoscimento sportivo anche un affare economico.

Ci siamo: al via Milano-Cortina 2026, dove salire sul podio può valere da zero a 700mila euro. Ogni Paese decide in autonomia cosa e quanto aggiungere economicamente alla soddisfazione sportiva e personale dell’atleta vincitore. L’Italia sta nel mezzo, con generosità: 180 mila euro per l’oro, 90 mila per l’argento e 60 mila per il bronzo. Ma Milano Cortina 2026 per tutti entrerà nella storia per le medaglie più costose di sempre (se si guarda al materiale). Quanto valgono le medaglie olimpiche e il caso Italia. Premessa: per il Comitato Olimpico Internazionale una medaglia olimpica non ha valore economico. 🔗 Leggi su Panorama.it

Le medaglie dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro dell’attenzione per il loro valore: saranno le più costose di sempre.

Le medaglie di Milano Cortina 2026 sono destinate a segnare un record.

