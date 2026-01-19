Sant’Andrea brinda con la storia in via delle Gagliarde l’appuntamento con Calici di Storia

Arezzo torna a raccontare la propria storia con “Calici di Storia”, un ciclo di incontri che si terrà a partire da giovedì 22 gennaio nella sede di via delle Gagliarde. L’evento combina approfondimenti storici con degustazioni di prodotti locali a km 0, offrendo un’occasione per conoscere e riscoprire le radici della città in un’atmosfera sobria e coinvolgente.

Arezzo, 19 gennaio 2026- Sant’Andrea brinda con la storia. Inizia giovedì 22 gennaio nella sede di via delle Gagliarde l’appuntamento con “ Calici di Storia”, il ciclo d’incontri sulla storia di Arezzo preceduto e accompagnato da degustazioni a km 0. L’evento, organizzato dal Quartiere di Porta Sant’Andrea con la collaborazione della Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori, si estenderà in quattro date tutte alle ore 21.00: giovedì 22 gennaio sarà ospite Luca Berti per parlare dei “Notabili, nobili e magnati nell’Arezzo del tardo medio evo”, giovedì 21 febbraio sarà la volta di Daniele Finzi che parlerà de “L’affondamento della Motonave Paganini (28 giugno 1940), giovedì 5 marzo interverrà Santino Gallorini con la conferenza su “Il Viva Maria: fatti, antefatti e conseguenze” e giovedì 26 marzo chiuderà Maria Gatto con “L’anfiteatro delle storie incrociate: spettacolo, preghiera, cultura”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

