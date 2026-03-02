Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono diventati genitori di una bambina di nome Gia, nata a Roma. La nascita è avvenuta alcuni giorni prima della data prevista, che era l’11 marzo. La coppia ha confermato la nascita della loro prima figlia attraverso un comunicato ufficiale. Dybala, attaccante della Roma, e Sabatini sono al loro primo figlio.

Roma, 2 marzo 2026 – Paulo Dybala è diventato papà. L’attaccante argentino della Roma e la moglie Oriana Sabatini hanno annunciato la nascita della loro prima figlia: Gia, arrivata con qualche giorno di anticipo rispetto al termine della gravidanza, fissato per l’11 marzo. Un fiocco rosa che segna un momento importante nella vita della coppia, sposata nel 2024 e insieme dal 2018. La nascita, avvenuta all’ospedale Gemelli, è arrivata il giorno successivo a Roma-Juventus, una partita contraddistinta da una forte emozione per il calciatore argentino. Per Dybala, ex numero 10 bianconero e oggi punto di riferimento della squadra giallorossa, si è trattato di una sfida contro la sua ex squadra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paulo Dybala è diventato papà: è nata la prima figlia Gia

Leggi anche: Oriana Sabatini e Paulo Dybala genitori, è nata la prima figlia in Italia: la scelta della neo mamma

Dybala è diventato papà: nelle scorse ore è nata la figlia dell’ex Juventus: come sta la bambina e OrianaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

#paulodybala e #orianasabatini presto #genitori #reaction #sorpresa #figlio #madre #padre

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paulo Dybala.

Temi più discussi: Il grande ex Dybala ma anche Hermoso e Soulé: chi ci sarà e chi no contro la Juve; Oriana Sabatini, le foto con il pancione e Paulo Dybala; Roma, è ancora rebus Dybala: l'argentino verso il forfait con la Cremonese; Quando torna Dybala? Le ultime sulle condizioni dell'argentino e i tempi di recupero per il problema al ginocchio.

Paulo Dybala è diventato papà: svelato il nome della figliaL'attaccante della Roma e sua moglie Oriana Sabatini sono diventati genitori per la prima volta ... msn.com

Dybala è diventato padre: fiocco rosa per Paulo e Oriana. La bambina è nata al GemelliLa Joya più bella per Paulo Dybala che questa mattina è diventato papà. All’ospedale Gemelli è nata la figlia di Paulo e Oriana Sabatini, in anticipo ... ilmattino.it

È nata la figlia di Dybala e Oriana: fiocco rosa al Gemelli La Joya più bella è arrivata questa mattina. Paulo Dybala è diventato papà per la prima volta: all’ospedale Gemelli è nata la figlia avuta con Oriana Sabatini, arrivata in anticipo rispetto alla data previst - facebook.com facebook

Paulo #Dybala ha svolto l'allenamento di oggi in gruppo e il ginocchio ha dato risposte positive al momento. Sarà Gasperini, dopo i prossimi due allenamenti, a deciderne l'utilizzo contro la Juventus #ASRoma @tempoweb x.com