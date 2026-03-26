Il cantante e l’attrice, insieme dal 2019 e sposati dal 2021, sono diventati genitori. È nata Allegra, la prima figlia della coppia. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dei due artisti. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla nascita o sulle condizioni di salute della neonata.

Per la coppia, insieme dal 2019 e sposata dal 2021, l’arrivo della bambina rappresenta il compimento di un desiderio raccontato più volte anche in televisione, senza nascondere gli ostacoli incontrati lungo il percorso. Già nei mesi scorsi, ospite a Verissimo, Arianna Montefiori (che si è fatta conoscere al grande pubblico interpretando per oltre quaranta puntate Valentina Valpreda nella serie Rai Che Dio ci aiuti) aveva spiegato: «Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: è nata Allegra

Articoli correlati

Leggi anche: Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: è nata Allegra il 25 marzo

Leggi anche: Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori, è nata Allegra: “Figlia di un immenso amore”

Una selezione di notizie su Arianna Montefiori

Temi più discussi: Briga e Arianna Montefiori: è nata Allegra, figlia di un immenso amore; Briga e Arianna Montefiori, il video dolcissimo in attesa di diventare genitori: Manca sempre meno, pronto per una nuova vita insieme; Arianna Montefiori e Briga presto genitori: I nove mesi più belli della nostra vita. Il tenero video e la data del parto; Briga e Arianna Montefiori, il video commovente sul progredire della gravidanza: Manca sempre meno.

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: è nata AllegraPer il cantante e l'attrice, insieme dal 2019 e sposati dal 2021, l’arrivo della bambina rappresenta il compimento di un desiderio raccontato più volte anche in televisione, senza nascondere gli ostac ... vanityfair.it

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: la prima foto della piccola sui socialBriga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: ed ecco la prima foto che arriva sui social, sorrisi e felicità per l'arrivo della piccolina ... ultimenotizieflash.com

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: è nata Allegra L’annuncio è arrivato sui social: “Allegra. Figlia di un immenso amore. 25 Marzo 2026” #Verissimo - facebook.com facebook

Fiocco rosa per Briga e Arianna Montefiori: è nata Allegra #mattiabriga x.com