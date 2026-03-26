Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori | è nata Allegra il 25 marzo

Il cantante di 37 anni e l’attrice di 31 hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia, Allegra, nata il 25 marzo. È la prima figlia per entrambi e l’annuncio è stato condiviso tramite i loro profili online. La nascita di Allegra si è verificata qualche giorno prima della comunicazione pubblica.

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. Il cantante, 37 anni, e l’attrice, 31 anni, hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia, Allegra, venuta alla luce il 25 marzo. La coppia ha condiviso la notizia con i fan pubblicando i primi scatti in tre e accompagnandoli con una frase molto emozionante: “Figlia di un immenso amore”. Un annuncio che in poche ore ha fatto il giro del web, diventando una delle notizie più cercate su Briga e Arianna Montefiori. La piccola Allegra è nata il 25 marzo e rappresenta il coronamento di una storia d’amore iniziata nel 2019. I due si sono sposati nel 2021 e nel novembre 2025 avevano annunciato pubblicamente di essere in attesa di una bambina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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