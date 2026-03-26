Briga e Arianna Montefiori hanno annunciato su Instagram la nascita della loro prima figlia, condividendo una foto scattata in ospedale. La coppia, composta dal cantante e dall’attrice, ha scelto di rendere pubblica questa tappa importante della loro vita attraverso i social media. La foto mostra il momento immediatamente successivo al parto, con i genitori che sorridono con la loro bambina.

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. Il cantante e l’attrice hanno annunciato su Instagram la nascita della loro prima figlia, pubblicando una foto dolcissima dall’ospedale. Briga e Arianna Montefiori genitori: la prima foto con Allegra. Una gioia immensa per Arianna Montefiori e Briga che traspare dalle foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Negli scatti l’attrice stringe fra le braccia la figlia appena nata, mentre il cantante sorride accanto a loro, con gli occhi lucidi. Un’immagine che racconta una felicità arrivata dopo un percorso lungo e difficile, frutto di un grandissimo amore, come raccontato dai diretti interessati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Briga e Arianna Montefiori genitori: la felicità e la prima foto dall’ospedale su Instagram

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