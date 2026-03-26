Briga e Arianna Montefiori genitori è nata Allegra

Il cantante romano e l’attrice hanno comunicato la nascita della loro prima figlia, avvenuta il 25 marzo 2026. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo, ha condiviso la notizia sui propri canali social. La neonata si chiama Allegra. La nascita è avvenuta alcune settimane fa, senza ulteriori dettagli sulla famiglia o sulle circostanze del parto.

Il cantante romano e l’attrice hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, venuta alla luce il 25 marzo 2026. La notizia è stata condivisa attraverso i social con uno scatto dall’ospedale che ritrae la coppia insieme alla neonata, accompagnato da una breve dedica che racconta l’emozione del momento. La bambina si chiama Allegra, un nome che i due avevano già anticipato sarebbe iniziato con la lettera A. Nei mesi scorsi, infatti, avevano spiegato di essere ancora indecisi tra diverse opzioni, ma con una preferenza chiara sull’iniziale. La scelta è arrivata proprio nelle ultime settimane prima della nascita. L’annuncio ha rapidamente raccolto centinaia di messaggi di auguri e congratulazioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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