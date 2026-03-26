Dopo il finale della quarta stagione di Bridgerton, si parla già della quinta, con la conferma di una nuova coppia che sostituirà Sophie e Benedict. I dettagli sulla trama e sui personaggi sono ancora secretati, ma l'entusiasmo tra i fan continua a crescere. La serie televisiva, ispirata ai romanzi, mantiene alta l’attenzione sul cambiamento di alcune dinamiche rispetto ai libri originali.

Il profumo dei fiori di glicine non è ancora svanito del tutto dopo il gran finale della quarta stagione di Bridgerton, ma il mondo del “Ton” è già in fermento. A un solo mese dal debutto degli ultimi episodi che hanno visto protagonisti Sophie e Benedict, Netflix ha deciso di non far soffrire d’astinenza i propri fan, sganciando la bomba: la quinta stagione è ufficialmente in produzione. Le carrozze sono pronte e i pettegolezzi della nuova Lady Whistledown hanno un nuovo, succosissimo obiettivo. Bridgerton 5, una svolta storica. Se le prime quattro stagioni hanno seguito una linea narrativa piuttosto fedele ai romanzi di Julia Quinn, il quinto capitolo si prepara a rompere gli schemi con una svolta queer che riscrive le regole del gioco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bridgerton 5, svelata la nuova coppia dopo Sophie e Benedict. Cosa cambia dai libri

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