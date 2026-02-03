Bridgerton 4 Parte 2 | Benedict e Sophie sempre più vicini e innamorati nel teaser

La serie Bridgerton torna su Netflix il 26 febbraio con nuovi episodi. In questo secondo segmento, Benedict e Sophie si avvicinano sempre di più, mostrando un legame che sembra crescere di giorno in giorno. I fan sono già in trepidazione, pronti a scoprire come evolverà la storia tra i due personaggi. La produzione di Shonda Rhimes ha annunciato l’uscita, e gli attori principali sono pronti a riprendere i loro ruoli.

Arriveranno il 26 febbraio in streaming su Netflix i nuovi episodi dello show prodotto da Shonda Rhimes con star Luke Thompson e Yerin Ha. I fan di Bridgerton dovranno attendere fino al 26 febbraio per assistere agli eventi al centro della Parte 2 della stagione 4 e, nell'attesa, un nuovo teaser condiviso online mostra qualche romantico momento con al centro i protagonisti Benedict e Sophie. Gli spettatori possono già vedere i 4 episodi che raccontano il primo incontro della coppia sulla piattaforma di streaming. Cosa racconta Bridgerton 4 Al centro della trama della quarta stagione di Bridgerton, di cui potete leggere la nostra recensione, c'è Benedict (Luke Thompson).

