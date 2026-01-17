A Parigi si è tenuta la première di Bridgerton 4, con abiti eleganti e raffinati. Tra i protagonisti, Benedict e Sophie si sono distinti per stile e raffinatezza, attirando l’attenzione degli appassionati. I fan di tutto il mondo seguono con interesse ogni dettaglio, ansiosi di scoprire le nuove vicende e i look che caratterizzano questa stagione. Un evento che conferma l’attenzione per la moda e l’atmosfera unica della serie.

Migliaia di fan in tutto il mondo non stanno più nella pelle, scalpitanti attendono le nuove rivelazioni dell’insidiosa Lady Whistledown. L’attesa sta quasi per finire e manca poco all’arrivo su Netflix di Bridgerton 4: la nuova stagione della serie ad alto tasso di sensualità che ha riportato sulla cresta dell’onda i drammi in costume. A debuttare la coppia di Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretati da Luke Thompson e Yerin Ha, i più belli sul red carpet della premiere di Parigi. Benedict e Sophie: la nuova coppia d’ora. Protagonista (finalmente!) della quarta stagione di Bridgerton sarà Benedict, il secondo genito scapestrato della famiglia che dà il nome alla serie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bridgerton 4, gli abiti da sogno alla premier di Parigi: i più belli sono Benedict e Sophie

Leggi anche: Bridgerton 4, a Parigi il debutto di Benedict: Luke Thompson e Yerin Ha sul red carpet della premiere

