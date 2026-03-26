Breaking news | le notizie casertane più interessanti del 26 marzo 2026

Il 26 marzo 2026 nel casertano sono stati segnalati forti venti e nevicate. La guardia di finanza ha eseguito arresti nell’ambito di un’indagine sulla vendita di prodotti falsificati. Inoltre, due latitanti sono stati catturati durante due operazioni distinte a Pietramelara e Caserta.

Casertano flagellato dal vento e torna anche la neve; gli arresti della guardia di finanza per la filiera del falso; il doppio blitz che ha portato all'arresto di due latitanti a Pietramelara e Caserta Casertano flagellato dal vento e torna anche la neve; gli arresti della guardia di finanza per la filiera del falso; il doppio blitz che ha portato all'arresto di due latitanti a Pietramelara e Caserta. Queste le breaking news del 26 marzo 2026. Quattro misure cautelari sono state eseguite dalla guardia di finanza di Marcianise nell’ambito di un’indagine su una filiera degli abiti contraffatti. Sequestrata merce per 2 milioni di euro. Due latitanti sono stati arrestati nel casertano. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Breaking news: le notizie casertane più interessanti del 26 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 26 gennaio 2026 Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 26 febbraio 2026L'inchiesta sui falsi invalidi che mette nel mirino il Caf dell'ex consigliere; il centro benessere che offre l'happy ending ai suoi clienti... Aggiornamenti e notizie su Breaking news Temi più discussi: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 25 marzo 2026; Breaking News delle 21.30 | Giustizia, si dimettono Delmastro e Bartolozzi; Lombardia Live 24 Breaking News – 24/3/2026; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 23 marzo 2026. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 23 marzo 2026Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica, meteo e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 23 marzo 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Inquieto accusa il ... casertanews.it Breaking news delle 11.00 | Santanchè lascia, attesa per nuovo ministroIn questa edizione: Santanchè lascia, attesa per nuovo ministro. Iran si prepara all'invasione, mine su Kharg. L'agguato in diretta col telefono. Processo social, Meta e Google condannate. Maltempo, n ... msn.com Le Breaking News delle 19 di LaC News24 - facebook.com facebook #BREAKING: Daniela Santanchè si dimette da ministra del turismo x.com