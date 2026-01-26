Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 26 gennaio 2026

Ecco le principali notizie di Caserta del 26 gennaio 2026, selezionate per offrirvi un quadro completo degli eventi più rilevanti della giornata. Tra cronaca, attualità, social e sport, questa top 10 vi permette di rimanere aggiornati sulle vicende che hanno segnato la città. Una sintesi chiara e precisa per conoscere i fatti più importanti di oggi.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, social e sport. Volete una panoramica completa delle notizie del 26 gennaio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. Schianto mortale, perde la vita un 50enne. L'incidente si è verificato in via Vaticale tra Casal di Principe e Villa di Briano. E' rimasto ferito un 27enne Truffa Invitalia, la 'nota delle mozzarelle' scritta di proprio pugno dal consigliere regionale. La relazione ambientale da inviare in Regione dai Griffo redatta da Zannini e trovata nel suo pc Coltellate fuori la scuola per la ragazza contesa: condanna definitiva per 32enne.

