Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 26 febbraio 2026

Ecco le principali notizie che hanno fatto notizia a Caserta il 26 febbraio 2026. Si parla di un'inchiesta riguardante un Caf coinvolto in presunte irregolarità, di un centro benessere che è stato sottoposto a sequestro, e delle discussioni in corso tra le forze politiche locali per individuare il candidato a sindaco di Marcianise. Questi eventi stanno attirando l'attenzione della comunità e dei media locali.

L'inchiesta sui falsi invalidi che mette nel mirino il Caf dell'ex consigliere; il centro benessere che offre l'happy ending ai suoi clienti sequestrato dalla finanza; le trattative nel centrodestra per il candidato a sindaco di Marcianise. Queste le breaking news del 26 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 26 gennaio 2026 Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° febbraio 2026La tragedia sulla provinciale dove un 38enne ha perso la vita; la Reggia di Caserta tra le ‘regine’ della Domenica al Museo; il listone del... Temi più discussi: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 22 febbraio 2026; Breaking news Infrastrutture - Roma Capitale dello sport 2026: 10 eventi top per testare impianti e mobilità olimpica; Breaking News delle 9.00 | Trump rilancia: altri dazi globali al 10%; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 17 febbraio 2026. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 26 febbraio 2026L'inchiesta sui falsi invalidi che mette nel mirino il Caf dell'ex consigliere; il centro benessere che offre l'happy ending ai suoi clienti sequestrato dalla finanza; le trattative nel centrodestra p ... casertanews.it Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 13 dicembre 2025L'arresto del truffatore casertano, le trattative per la giunta ad Aversa, il bosco incantato che accende la magia del Natale alla Flora e la Casertana che si prepara alla sfida al Latina. Queste le ... casertanews.it Ecco le Breaking News delle ore 19 facebook Breaking news – A seguito dello sciopero nazionale del trasporto aereo indetto nella giornata di giovedì 26 febbraio, alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di r x.com