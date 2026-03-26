In una partita tra Brasile e Francia, Rabiot si trova in campo contro l’allenatore che lo ha fatto debuttare al PSG. La sfida rappresenta un momento particolare per il centrocampista francese, che affronta una squadra guidata dall’ex allenatore del suo club di provenienza. La partita si svolge in un clima di attesa, con Rabiot pronto a misurarsi con un avversario di livello internazionale.

Quella di oggi sarà una notte speciale per Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan, come accadrà a tanti altri rossoneri, scenderà in campo nelle prossime ore con la propria Nazionale per un'amichevole di extra-lusso. Alle ore 21, infatti, al 'Gillette Stadium' di Foxborough (Boston) andrà in scena Brasile-Francia. Si tratta di un'amichevole in cui saranno impegnati due calciatori del Diavolo: Mike Maignan e Adrien Rabiot, già qualificati al prossimo Mondiale. In particolare per quest'ultimo sarà una notte speciale, vista la presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Proprio l'attuale commissario tecnico della nazionale verdeoro, infatti, fu il primo a credere in lui ai tempi del Paris Saint-Germain, concedendogli l'esordio tra i professionisti quando era poco più che un ragazzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Brasile-Francia, partita speciale per Rabiot: in campo contro Ancelotti che lo lanciò al PSG

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