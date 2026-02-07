Endrick ha messo in mostra le sue qualità al Lione, attirando l’attenzione di tutto il mondo del calcio. Secondo le indiscrezioni dalla Francia, Carlo Ancelotti sta pensando di schierarlo da titolare con il Brasile, sfruttando la buona forma mostrata in Francia. La scelta potrebbe arrivare presto, considerando le ottime prestazioni dell’attaccante di proprietà del Real Madrid in prestito al Lione.

Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Vergara sogna: «Nazionale? Ci spero tantissimo! Il rigore su di me c’era, ecco cosa ho urlato appena ho sentito il contatto» Fiorentina Torino LIVE 2-1: ultimi minuti di gioco! Solomon e Kean ribaltano il punteggio Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andata Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Bayern Monaco, Kompany rivela: «Abbiamo la stessa fame di sempre. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Endrick brilla al Lione, Ancelotti pronto a lanciarlo da titolare col Brasile? L’indiscrezione dalla Francia

Approfondimenti su Endrick Brilla

Endrick ha debuttato con il Lione, scendendo in campo da titolare e segnando il suo primo gol con la maglia del club francese.

Endrick, giovane talento brasiliano, ha deciso di trasferirsi temporaneamente al Lione, lasciando il Real Madrid.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Endrick Brilla

Argomenti discussi: Endrick brilla al Lione e punta sulla convocazione di Ancelotti per il Mondiale 2026; Endrick brilla nei movimenti e il Lione batte il Lille 1-0 e mantiene l’imbattibilità in Ligue 1; Endrick brilla con un gran gol per il Lione in Coppa di Francia e riceve elogi dall’allenatore del Laval; Endrick brilla nella classifica del Lione in Coppa di Francia e attira l’attenzione dei giornali spagnoli.

Lione, Endrick show in Francia: l’ex del Real Madrid sconvolge anche i piani Mondiali di AncelottiEndrick non si ferma più e continua a illuminare con il Lione, mandando dei messaggi anche ad Ancelotti: il legame con il ct del Brasile e cosa succede in vista del Mondiale ... sport.virgilio.it

Lione, che impatto Endrick: in gol anche contro il MetzVisualizzazioni: 0 Il giovane talento brasiliano Endrick brilla in Francia: tre contributi decisivi al Lione nei suoi primi tre incontri. Osserva da lontano il Real Madrid. Debutto Scintillante Endric ... calciostyle.it

Nella notte dei Grammys brilla la stella dei Turnstile La 68 edizione dei Grammy Awards ha visto un protagonista indiscusso, Kendrick Lamar, arrivato alla cerimonia con nove nomination, il rapper e produttore si è portato a casa cinque Grammy. Ma alla Crypt facebook