Nella serata di mercoledì 25 marzo 2026, in via Sanremo a Torino, si è verificata una violenta colluttazione tra più persone. Durante l’episodio, un uomo è stato colpito ripetutamente con dei bastoni, subendo lesioni di natura traumatica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Nella prima serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, una furiosa lite è scoppiata in via Sanremo a Torino. Davanti al minimarket vicino alla farmacia Mirafiori un uomo ha preso a bastonate un altro. Alcuni testimoni riferiscono che quest'ultimo avesse con sé una mannaia. Un terzo uomo è intervenuto per dividerli prima che sul posto giungessero le pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri. Quando questo è avvenuto la lite era già finita e i due si stavano pesantemente insultando in strada. Del caso si sta occupando anche il consigliere di Circoscrizione 2 Alessandro Nucera dei Moderati, a cui i residenti hanno inviato delle immagini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Botte da orbi a Torino Mirafiori Nord: lite in strada, un uomo viene preso sonoramente a bastonate

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