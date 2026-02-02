Cadavere di un uomo trovato in un appartamento a Torino Mirafiori Nord | i vicini non lo vedevano da giovedì

Un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento a Torino, nel quartiere Mirafiori Nord. I vicini non lo avevano visto da giovedì e questa mattina hanno fatto la scoperta. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per capire cosa sia successo. La vittima, di cui ancora non sono state rese note le generalità, si trovava da sola nell’abitazione al momento del decesso. Le autorità stanno verificando eventuali tracce o indizi che possano chiarire le cause della morte.

Il cadavere di un uomo è stato scoperto nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in un appartamento della scala 49 del condominio pubblico di via De Bernardi 2 a Torino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e gli agenti della polizia locale. La morte non dovrebbe essere molto distante nel tempo, in quanto testimoni hanno raccontato di avere visto l'uomo lo scorso giovedì 29 gennaio. È probabile che quel giorno abbia avuto un malore. Tragedia della solitudine a Torino Barriera di Milano: il cadavere di un uomo in stato avanzato di decomposizione trovato in un appartamento Tragedia della solitudine a San Germano Chisone, cadavere decomposto di un uomo trovato in casa: i vicini non lo vedevano da otto mesi Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino Ammanchi da 300mila euro, 800mila euro di regali alla perpetua e circonvenzione di incapaci, il parroco si difende: “Ho solo aiutato i bisognosi”🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Torino Mirafiori

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Mirafiori

Argomenti discussi: Giallo al Colle Salario, si affaccia dal balcone e trova il cadavere di un uomo; Donna trova il cadavere di un uomo in balcone a Roma, ipotesi suicidio: disposta l’autopsia; Roma Colle Salario, esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo: indagini; Uomo precipita dall'ottavo piano e muore: non sembra un suicidio ma un omicidio.

Cadavere ritrovato sulla spiaggia di Lido. In corso accertamenti fotoRistrovato, pochi minuti fa, il cadavere di un uomo di circa cinquant’anni sulla spiaggia del quartiere marinaro. Dai documenti ritrovati potrebbe essere un uomo di origine campana. catanzaroinforma.it

Giallo sulla spiaggia di Catanzaro: trovato un cadavereUn uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita nella giornata di oggi sulla spiaggia di Catanzaro Lido, nel territorio di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinie ... strettoweb.com

Alba infuocata su Mirafiori. Foto di Mario Alesina #Torino - facebook.com facebook