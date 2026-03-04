Botte alla compagna davanti alle figlie minorenni | arrestato

Un uomo di 44 anni, originario dell’Est Europa e residente nel Piovese, è stato arrestato dai carabinieri di Legnaro dopo aver aggredito la compagna davanti alle figlie minorenni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto in flagranza di reato per violenza domestica. La vicenda si inserisce in un quadro di crescenti episodi di violenza all’interno delle famiglie della zona.

Ennesima situazione di maltrattamenti in famiglia scovata dai carabinieri a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Il 28 febbraio è finito in manette un uomo dell'Est di 44 anni. La vittima ha chiesto aiuto al vicino di casa, poi il ricovero in ospedale Si moltiplicano le situazioni di violenza domestica scoperte dai carabinieri in provincia di Padova. Nello specifico, i militari della stazione di Legnaro hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne originario dell’Est Europa e residente nel Piovese, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio del 28 febbraio in un’abitazione di Sant’Angelo di Piove di Sacco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

