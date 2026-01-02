Botte alla compagna davanti al figlio arrestato

I Carabinieri di Campogalliano sono intervenuti prontamente per tutelare una donna e il suo figlio minorenne, vittime di violenza domestica da parte del compagno e padre. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la famiglia e di arrestare l’aggressore, garantendo così protezione e supporto alle persone coinvolte.

Una donna e il figlio minorenne, vittime di violenza domestica da parte del compagnopadre, sono stati tutelati e salvati dal pronto attivarsi dei Carabinieri della Stazione di Campogalliano. Una serie di interventi che hanno consentito di scongiurare il degenerare in peggio della terribile situazione. Il tutto si è innescato poco prima di Natale: il 22 dicembre scorso, infatti, a seguito della querela presentata dalla donna vittima, i Carabinieri hanno denunciato il convivente, di 44 anni. Secondo il racconto della donna rilasciato ai militari, la sera precedente, il compagno l'avrebbe aggredita in casa, alla presenza del bambino, procurandole delle lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

