A Gemonio, paese di Umberto Bossi, i militanti ricordano il leader leghista e riflettono sul suo messaggio politico, ormai considerato svanito secondo alcuni. La signora Gabriella, residente da sempre nel paese, rivive i momenti passati con Bossi, mentre esprime il suo disappunto verso il partito sotto la guida di Salvini. In radio, si parla di un cambiamento che ha lasciato molti con sentimenti contrastanti.

“Votavo Lega quando lottava lui, ma con Salvini no”. La signora Gabriella vive a Gemonio da sempre. Si commuove mentre ricorda “l’Umberto” quando faceva due chiacchiere in piazza con lei. Oggi però in piazza non c’è nessuno. In pochi passano davanti alla casa dove viveva il Senatur. Il ricordo è affidato ad alcuni striscioni che sono appesi sulla cancellata: “Saremo per sempre i tuoi giovani padani” e “Per sempre vota Bossi”. In mattinata, la famiglia Bossi ha ricevuto la visita del ministro Giancarlo Giorgetti e dell’ex senatore leghista Marco Reguzzoni che riporta ai cronisti il messaggio della famiglia: “L’appuntamento è per Pontida domenica a mezzogiorno, gli amici sanno che quello è il posto giusto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Viaggio a Gemonio, il paese di Umberto Bossi. Il ricordo dei militanti in radio: “Cosa rimane del suo messaggio politico? Niente, tradito da Salvini”

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