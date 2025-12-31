Il Bosco della Panfilia, un patrimonio naturale di valore, rischia di essere compromesso dal crescente degrado. Francesco Margutti, consigliere d’opposizione a Terre del Reno, sottolinea l’urgenza di interventi per salvare questa area. È importante sensibilizzare e promuovere azioni concrete per preservare il bosco, affinché possa continuare a rappresentare un bene condiviso per la comunità e l’ambiente.

"Il Bosco della Panfilia non può più aspettare". A dirlo è Francesco Margutti, consigliere d’opposizione a Terre del Reno. "Quello che dovrebbe essere il gioiello naturalistico del nostro territorio, simbolo di Sant’Agostino e dell’intero comune di Terre del Reno, versa oggi in uno stato di cattiva conservazione – dice - Questo è certamente dovuto alle conseguenze delle piene del fiume Reno, vista la sua funzione di cassa di espansione del fiume, sempre più essenziale in questo momento storico di cambiamenti climatici ma è indispensabile pensare ad un sistema di manutenzione coordinata che garantisca anche la fruibilità di questo tesoro naturalistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Salvate il Bosco della Panfilia. È un gioiello lasciato al degrado"

"Bosco della Panfilia, la situazione è allarmante" - Il consigliere regionale di Fd’I Fausto Gianella (foto) ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo presso il Bosco della Panfilia, a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute da cittadini, ... ilrestodelcarlino.it

"Bosco della Panfilia nel degrado. Il Comune ha sbagliato tutto" - "Il Bosco della Panfilia è abbandonato a se stesso e il comune di Terre del Reno ha pure rinunciato al contributo regionale di 124. ilrestodelcarlino.it

