La nuova area ex Fiera aperta prima dell' estate incontro al Comune e nuova data

Il sindaco Federico Basile ha convocato questa mattina a Palazzo Zanca un incontro per discutere della riapertura dell’area ex Fiera Campionaria di Messina, dopo aver ricevuto le autorizzazioni necessarie. Durante l’incontro, le autorità hanno stabilito che l’area sarà aperta al pubblico prima dell’arrivo dell’estate, con l’obiettivo di organizzare eventi e mercati temporanei. È stato anche deciso di definire una data precisa entro le prossime settimane, coinvolgendo il Comune e i gestori dell’area.

L'incontro odierno segue quello del 21 ottobre scorso, formalizzato nel verbale sottoscritto dalle parti, nel quale erano state confermate le intese relative alla trasformazione delle suddette aree in parco urbano, attualmente in fase di collaudo. L'obiettivo è quello di aprire l'area alla libera fruizione in continuità con la Passeggiata a Mare e con il parcheggio Ex Gazometro. Da anni si susseguono gli incontri e le date per l'apertura dell'area ex Fiera. Stavolta dovrebbe essere la volta buona.