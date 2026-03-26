Borghi sul momento dell’Inter | Lo Scudetto è ancora nelle loro mani Ma con i nerazzurri c’è un rebus il loro problema è fisico o mentale?

Durante un'ultima intervista, Borghi ha commentato la situazione dell’Inter in vista delle ultime giornate di campionato. Ha affermato che lo Scudetto rimane nelle mani dei nerazzurri, ma ha sollevato dubbi sulla loro condizione, chiedendosi se il problema sia fisico o mentale. La discussione si è concentrata sulle sfide che la squadra deve affrontare nel finale di stagione.

Inter News 24 Borghi, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così dell’Inter in vista della corsa Scudetto in questo finale di stagione. Il finale di stagione entra nel vivo e, nonostante l’attuale primato, il cammino dell’Inter di Cristian Chivu solleva interrogativi tra gli addetti ai lavori. Durante la trasmissione Le Foot Toujours, il giornalista Stefano Borghi ha fatto il punto sulla corsa al titolo, sottolineando come il prossimo turno di campionato possa rappresentare uno spartiacque decisivo. Se i nerazzurri dovessero continuare a perdere punti, l’entusiasmo delle inseguitrici crescerebbe vertiginosamente, complice anche l’imminente scontro diretto tra il Napoli e il Milan di Massimiliano Allegri, che potrebbe rimescolare ulteriormente le carte nelle zone altissime della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Borghi sul momento dell’Inter: «Lo Scudetto è ancora nelle loro mani. Ma con i nerazzurri c’è un rebus, il loro problema è fisico o mentale?» Articoli correlati Leggi anche: Amadeus sul momento dell’Inter: «Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato. I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!» Allegri "Siamo in un momento decisivo, scudetto nelle mani dell'inter"MILANO - Dimenticare la sconfitta con la Lazio per ripartire alla grande, sperando sempre in un passo falso della capolista Inter, appena battuta nel... INTER - ATALANTA con i nerazzurri che si fermano ancora! Fallo o gol regolare Scudetto riaperto Una raccolta di contenuti su Borghi sul momento dell'Inter Lo... Temi più discussi: Sardegna oltre le spiagge: 9 borghi spettacolari da vedere in primavera; Pasqua 2026 vista mare: 5 borghi sul mare da non perdere; Borghi italiani sul mare che in primavera diventano pura magia.; La Sardegna che pochi conoscono: 9 borghi spettacolari da visitare in primavera. Borghi italiani sul mare che in primavera diventano pura magia.Scopri alcuni dei più incantevoli borghi italiani che si affacciano sul mare e che sono delle perle di rara bellezza ideali per un viaggio primaverile. agendaonline.it Un borgo a picco sul mare, chiunque lo vede se ne innamora dopo un istante: è la perla dell’AdriaticoQuesta è davvero la perla dell’Adriatico, un borgo bellissimo a picco sul mare: la meta perfetta per trascorrere le vacanze. Nel cuore delle Marche, a picco sull’Adriatico, si svela un piccolo ... blitzquotidiano.it Piccolo borghi, grande cuore. Donato all'ospedale di Polla un nuovo elettrobisturi grazie alla solidarietà di tre comuni dell'entroterra salernitano. Grazie all’impegno congiunto dei Comuni di Sant’Angelo a Fasanella, Corleto Monforte e Ottati, è stato possibile d - facebook.com facebook Turismo, Aloisio (Confesercenti Reggio Calabria): "Importante creare rete borghi" x.com