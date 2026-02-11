Aeroporti in Romagna chi vola e chi resta al palo | a confronto i dati del 2025 mese per mese

A fine 2025, gli aeroporti in Romagna mostrano chi ha deciso di partire e chi invece ha rinunciato. I dati mese per mese rivelano che, nonostante la crescita complessiva del settore, alcuni scali hanno visto meno voli e passeggeri rispetto all’anno passato. La situazione è diversa da aeroporto a aeroporto, con chi continua a registrare un lieve aumento e altri che restano indietro.

In un panorama dominato dai giganti come Roma Fiumicino (oltre 51 milioni di passeggeri) e Milano Malpensa, l'attenzione si sposta sulle dinamiche regionali, dove la Romagna offre uno scenario a due velocità Il 2025 si chiude con un segno positivo per il sistema aeroportuale italiano. In un panorama dominato dai giganti come Roma Fiumicino (oltre 51 milioni di passeggeri) e Milano Malpensa, l'attenzione si sposta sulle dinamiche regionali, dove la Romagna offre uno scenario a due velocità. Dossier ForlìToday ha analizzato i dati degli scali romagnoli. E il derby tra Forlì e Rimini presenta dati diametralmente opposti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Aeroporti Romagna

Il Report rifiuti 2025 di Regione Emilia-Romagna e Arpae analizza i dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani nel 2024.

La Manovra 2026 introduce un contributo di 400 euro al mese per i caregiver familiari di persone con disabilità gravissima, con soglie ISEE definite.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Aeroporti Romagna

Argomenti discussi: Un viaggio dell'anima tra Romagna e Friuli: esce Aeroporti, la nuova opera del cesenate Rinaldini; AEROPORTI poesie fra Friuli Venezia Giulia e Romagna; Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle proteste; Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quando.

Aeroporti in Romagna, chi vola e chi resta al palo: a confronto i dati del 2025 mese per meseIn un panorama dominato dai giganti come Roma Fiumicino (oltre 51 milioni di passeggeri) e Milano Malpensa, l'attenzione si sposta sulle dinamiche regionali, dove la Romagna offre uno scenario a due v ... forlitoday.it

Ryanair, in Emilia-Romagna il taglio delle tasse porta nuove rotte su Parma, Rimini e Forlì (nessuna a Bologna): «Più voli nei piccoli aeroporti»Ryanair, come aveva annunciato, è pronta ad aumentare i voli sugli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, dopo l'abolizione della council tax decisa dalla Regione. Lo ha confermato Jason McGuinness, capo ... corrieredibologna.corriere.it

Un viaggio dell'anima tra Romagna e Friuli: esce "Aeroporti", la nuova opera del cesenate Rinaldini #Cesena - facebook.com facebook