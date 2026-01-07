Ecobonus 2026 confermate le detrazioni | ecco come funziona e chi ne ha diritto

L’Ecobonus 2026 conferma le detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico degli edifici. Questa misura permette ai proprietari di effettuare lavori di riqualificazione con agevolazioni fiscali, contribuendo a ridurre i consumi e valorizzare gli immobili. In questa guida, spiegheremo come funziona l’ecobonus, chi può beneficiarne e quali interventi sono inclusi, offrendo informazioni utili per pianificare gli interventi nel prossimo anno.

Ancora un anno utile per chi vuole fare lavori in casa per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre le bollette e aumentare il valore degli immobili. Con la Legge di Bilancio è stato confermato senza tagli alle aliquote anche per il 2026 l’Ecobonus, uno degli ultimi incentivi strutturali rimasti nel panorama dei bonus edilizi. Ma cos’è, come funziona, a chi spetta, quali lavori sono ammessi, chi resta escluso e come richiedere correttamente la detrazione. Ecobonus 2026: cos’è e come funziona. L’Ecobonus è una detrazione fiscale Irpef riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili già esistenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

