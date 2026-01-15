Bonus infissi 2026 | detrazioni fino al 50% Come funziona e chi può chiederlo

Il bonus infissi 2026 permette di beneficiare di detrazioni fiscali fino al 50% per la sostituzione di finestre, porte e serramenti. Questa agevolazione è rivolta a chi desidera migliorare l’efficienza energetica, la sicurezza e il comfort della propria abitazione. Di seguito, vengono spiegate le modalità di accesso e i requisiti necessari per usufruire di questa opportunità fiscale nel corso del 2026.

