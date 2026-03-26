Tre amici a caccia del Mondiale Perché Gattuso Gigi e Bonucci sono l' anima della Nazionale

Tre amici sono al centro di questa narrazione legata alla nazionale di calcio. Due di loro hanno conquistato insieme la Coppa del Mondo nel 2006, mentre un altro ha ottenuto la vittoria all’Europeo 2021. Le loro carriere si sono incrociate in momenti significativi di competizioni internazionali, e ora vengono ricordati come figure importanti per la squadra nazionale.

Uniti. Non solo nell'abbraccio durante l'inno italiano prima di ogni partita o in quello per festeggiare i gol di Retegui e compagni durante le gare del girone di qualificazione. Rino Gattuso, Gigi Buffon e Leo Bonucci sono l'anima della Nazionale e da mesi lavorano in sinergia con un unico obiettivo: riportare l'Italia al Mondiale. Sono legati dal dna azzurro come calciatori e dalle vittorie ottenute con la maglia dei loro sogni da bambini: Rino e Gigi hanno festeggiato insieme il trionfo mondiale del 2006 in Germania; Leo ha alzato al cielo la coppa dell'Europeo 2021. A giugno sperano di volare insieme oltre Oceano e di riportare l'Italia a un Mondiale a dodici anni di distanza dall'ultima volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre amici a caccia del Mondiale. Perché Gattuso, Gigi e Bonucci sono l'anima della Nazionale Articoli correlati Nazionale, i convocati di Gattuso per la missione Mondiale: ci sono tre giocatori del NapoliIl ct Gattuso ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per i playoff per l’accesso ai Mondiali, che vedrà l’Italia impegnata prima contro... Nazionale, i convocati di Gattuso per la missione Mondiale: ci sono quattro giocatori del NapoliIl ct Gattuso ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per i playoff per l’accesso ai Mondiali, che vedrà l’Italia impegnata prima contro... Una raccolta di contenuti su Perché Gattuso Discussioni sull' argomento Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata; Gli attaccanti low cost da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata; Bono Bonnington, l'ingegnere Mercedes che insegna a Kimi a fare il campione; Lo sfogo social di Lindsey Vonn: Chi ha detto che mi ritiro? Smettetela di dirmi cosa devo fare. Chiesa diventa un caso: dietro ai problemi che hanno determinato la scelta di lasciare il ritiro della Nazionale “Le teste dei giocatori non sono tutte uguali”. È stato poco chiaro, Gennaro Gattuso, nel spiegare il perché Federico Chiesa si sia presentato a - facebook.com facebook #Gattuso: "Perché non ho scelto #SanSiro I tifosi di #Milan e #Inter al primo passaggio sbagliato ti fischiano" #Italia x.com