studio di 90 mila euro per i lavori del parco libero grassi affidato a team guidati dalla figlia di alice

Il Comune di Palermo ha deciso di affidare a un team guidato da Alice Grassi, figlia dell’imprenditore ucciso, uno studio da 90 mila euro per rinnovare il Parco Libero Grassi. L’obiettivo è creare un nuovo spazio verde a Acqua dei Corsari, ma i lavori devono ancora partire. La decisione ha suscitato alcune polemiche, anche perché si tratta di un investimento importante per un progetto ancora in fase preliminare. La famiglia Grassi, comunque, si impegna a seguire da vicino il progetto.

Il Parco Grassi, in attesa di un'opera inedita: il Comune affida a un team guidato da Alice Grassi, la secondogenita dell'imprenditore assassinato, uno studio di 90 mila euro per la realizzazione del nuovo spazio verde a Acqua dei Corsari. L'area, nota come "mammellone", è stata scelta per l'intero progetto, e il lavoro è iniziato a marzo 2025. Ma le prime operazioni si sono subito sospese, con l'attesa di un ulteriore studio tecnico. Oggi, per la precisione il 4 febbraio 2026, il Comune ha deciso di procedere con un'approccio diverso: affidare gli studi di paesaggio, agronomia e idraulica marittima a un gruppo temporaneo di professionisti guidato da Alice Grassi, la secondogenita dell'imprenditore Giovanni Grassi, assassinato nel 1991 per aversi opposto alla mafia.

