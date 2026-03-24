Parco Libero Grassi l' opposizione attacca | Finanziamenti a rischio e progetto compromesso

Da palermotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allungano i tempi per la messa in sicurezza permanente e il ripristino ambientale dell’ex discarica dell’ex discarica del parco Libero Grassi, ad Acqua dei Corsari. E sarebbe a rischio il finanziamento di circa 11 milioni di euro fondi Po-Fesr 2021-2027 concesso dalla Regione al Comune per la bonifica e messa in sicurezza. Così i consiglieri Giulia Argiroffi e Ugo Forello del gruppo Oso, attaccano ed esprimono il più profondo e fermo disappunto per “l’ennesima dimostrazione di incapacità dell’amministrazione Lagalla, che fallisce su progetti strategici e fondamentali per la città. Gli interventi - dichiarano - rappresentano un intervento prezioso e irrinunciabile, più volte raccontato dall’amministrazione come prioritario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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