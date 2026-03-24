Parco Libero Grassi l' opposizione attacca | Finanziamenti a rischio e progetto compromesso

Si allungano i tempi per la messa in sicurezza permanente e il ripristino ambientale dell’ex discarica dell’ex discarica del parco Libero Grassi, ad Acqua dei Corsari. E sarebbe a rischio il finanziamento di circa 11 milioni di euro fondi Po-Fesr 2021-2027 concesso dalla Regione al Comune per la bonifica e messa in sicurezza. Così i consiglieri Giulia Argiroffi e Ugo Forello del gruppo Oso, attaccano ed esprimono il più profondo e fermo disappunto per “l’ennesima dimostrazione di incapacità dell’amministrazione Lagalla, che fallisce su progetti strategici e fondamentali per la città. Gli interventi - dichiarano - rappresentano un intervento prezioso e irrinunciabile, più volte raccontato dall’amministrazione come prioritario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Studio di 90 mila euro per i lavori del Parco Libero Grassi affidato a team guidati dalla figlia di Alice**Il Parco Grassi, in attesa di un’opera inedita: il Comune affida a un team guidato da Alice Grassi, la secondogenita dell’imprenditore assassinato,...

Parco Libero Grassi, lavori fermi: studio di 90 mila euro affidato a team di professionisti guidati dalla figlia AliceI primi lavori propedeutici alla realizzazione del Parco Libero Grassi, partiti a marzo 2025 dopo anni e anni di attesa, sono stati messi in pausa...

Tutto quello che riguarda Parco Libero Grassi

Temi più discussi: A rischio finanziamento per bonifica e messa in sicurezza del parco Libero Grassi. Dichiarazione consigliere comunale Pasquale Terrani – Città di Palermo; Fondi a rischio per la Costa Sud, Terrani: ''Palermo non può perdere 11 milioni per la bonifica del parco Libero Grassi''; Acqua dei Corsari, oltre 11 milioni a rischio: lavori mai partiti sulla costa sud di Palermo; Palermo, nel parco ad Acqua dei Corsari lavori indietro: fondi a rischio.

Lagalla, al via la bonifica del futuro parco Libero GrassiL'avvio della bonifica di quello che diventerà il parco Libero Grassi è una buona notizia che non compensa del tempo perduto ma apre alla prospettiva di un tempo futuro quando questo pezzo della ... ansa.it

Parco Libero Grassi a Palermo: A marzo il via alla bonificaQuello che viene chiamato il mammellone di Acqua dei corsari è interamente una discarica, creata dai rifiuti edili del sacco di Palermo. Si trova sulla costa Sud della città e da oltre 10 anni si ... rainews.it

Sarebbero morti nel crollo del casale mentre stavano fabbricando una bomba artigianale al Parco degli Acquedotti. Gli investigatori seguono la pista anarchica per le due vittime: Mercogliano e Ardizzone sarebbero legati al gruppo di Alfredo Cospito https://sh facebook