Università della Tuscia è record | superata la soglia dei 9mila iscritti nel 2026

L'Università della Tuscia ha raggiunto i 9.254 iscritti nel 2026, superando le 8.818 dello scorso anno. I dati ufficiali mostrano un aumento nel numero di studenti iscritti rispetto all’anno precedente, confermando un incremento costante. La cifra attuale rappresenta un nuovo record per l’ateneo, che ha visto crescere la propria popolazione studentesca nel tempo.

?L’università della Tuscia taglia il traguardo dei 9mila 254 iscritti. Le statistiche aggiornate evidenziano un progresso netto se confrontate con le 8mila 818 unità dello scorso anno. Si parla di un incremento del 4,94% che tocca il 4,96% analizzando le pratiche già concluse. Il trend appare solido anche su base biennale, con un +3,9% che testimonia quanto l'offerta didattica viterbese sia diventata un punto di riferimento nel panorama accademico.?Il vero volano di questa stagione è il settore dei titoli di secondo livello. I corsi magistrali hanno infatti registrato una spinta del 23,88% nell'ultimo anno. Se guardiamo al biennio precedente, il salto è ancora più evidente e sfiora il 40%. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

