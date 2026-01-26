L’oro non si ferma più e batte un altro record | superata la soglia dei 5.000 dollari l’oncia

L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando per la prima volta i 5.000 dollari l’oncia. Questo andamento riflette le attuali tensioni economiche e l’interesse degli investitori verso i beni rifugio. La performance del metallo giallo continua a catturare l’attenzione del mercato, segnando un momento importante nel settore delle materie prime e dell’economia globale.

L’oro continua la sua corsa senza precedenti. Per la prima volta nella storia il metallo giallo ha superato la soglia dei 5.000 dollari l’oncia, spingendosi anche oltre i 5.100 dollari nelle ultime contrattazioni. Un rally che coinvolge l’intero comparto dei metalli preziosi: anche l’ argento ha oltrepassato quota 100 dollari, mentre il platino registra forti rialzi. La domanda di oro, il cui valore è più che raddoppiato negli ultimi due anni, resta sostenuta da una combinazione di fattori: debolezza del dollaro, incertezze geopolitiche, prospettive di allentamento della politica monetaria statunitense, forti afflussi negli Etf e acquisti intensi da parte delle banche centrali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Perché nei momenti difficili si compra oroL’oro ha una caratteristica particolare: non produce reddito. Un’obbligazione può pagare una cedola, un conto deposito può dare interessi, un’azione può distribuire dividendi. L’oro no: lo compri ... notizie.tiscali.it

