Madonna torna all' Ariston? Il sogno potrebbe diventare realtà Ecco perché
Si parla con entusiasmo di un possibile ritorno di Madonna all'Ariston, un evento che avrebbe un forte significato simbolico e culturale. La cantante, nota per la sua carriera internazionale e le radici abruzzesi, potrebbe partecipare al Festival di Sanremo, alimentando l'interesse di fan e appassionati di musica. Questa indiscrezione, ancora non confermata, apre uno scenario interessante per il futuro della celebre artista e per l'edizione 2024 del festival.
L'indiscrezione fa già sognare tutti. Perché Madonna, Lady Ciccone che ha origini abruzzesi da parte dei suoi nonni, potrebbe tornare all'Artiston. Ipotesi è di vederla a Sanremo in una delle serate del Festival come super ospite. Il tam tam parte dopo l'annuncio della cover del brano di Patty Pravo incisa dalla star Usa, che diventerà colonna sonora di uno spot di Dolce & Gabbana di prossima uscita. Insomma, sale l'adrenalina per il Festival targato Carlo Conti, che potrebbe portare su quel palco (tanto temuto) la star Usa di origini italiane. Secondo l'Adnkronos - che nel pomeriggio ha lanciato un'agenzia - si tratterebbe di un'opzione sul campo, che il direttore artistico starebbe valutando. 🔗 Leggi su Iltempo.it
