La decisione di far pagare la tratta Milano-Meda ha scatenato le proteste dei residenti e dei Comuni, che temono un aumento dei costi di viaggio e di accesso alle zone industriali. La strada, ancora gratuita, rappresenta un collegamento fondamentale per chi lavora e vive nella zona e non può essere trasformata in un’autostrada a pagamento. La pressione dei sindaci e dei cittadini cresce, mentre i lavori di Pedemontana continuano a coinvolgere la viabilità locale.

A farlo è il Patto per il Nord che ha inviato quasi 500 pec ai tutti i Comuni attraversati in Lombardia da Pedemontana. Invitando sindaci, assessori e consiglieri a schierarsi dalla parte dei pendolari Gli ex della Lega (delusi dalla segreteria Salvini e fedeli al modello di Lega di Umberto Bossi) spiegano in poche parole perché quella tratta (trafficatissima) deve rimanere gratuita. “La Milano-Meda non è una nuova autostrada, ma un’infrastruttura storica e gratuita che da decenni rappresenta un’arteria essenziale per la mobilità quotidiana di lavoratori, imprese e famiglie dell’area brianzola e metropolitana – si legge nella mozione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Vi spieghiamo perché la Milano-Meda non può diventare un'autostrada e quindi deve rimanere gratuita; BYD dice di essere 5 anni avanti ai marchi europei e vi spieghiamo perché forse è vero; Volley Mercato: Padar ha rifatto la valigia, va subito in Turchia. Vi spieghiamo perché; TopGear Awards 2026: le 12 migliori auto dell’anno secondo TopGear.

Vi spiego perché ho voluto Morgan a Sanremo 2026: Chiello rompe il silenzio prima del FestivalChiello a Sanremo 2026 con Ti penso sempre, anticipando l’album Agonia: il cantautore racconta il rapporto con la gara, le influenze musicali e perché ha scelto Morgan per il duetto di venerdì ded ... gay.it

Chiharu Shiota al Mao: 90.000 spettatori in tre mesi. Il direttore Davide Quadrio: «Vi spiego perché è la nostra mostra più vista di sempre»Perché non si può perdere la personale dell'artista giapponese al Museo d'arte orientale di Torino (e perché Davide Quadrio, in scadenza tra un anno, merita la riconferma) ... torino.corriere.it

Possibili disagi lungo la SP 35 "Milano-Meda": 12 e 13 febbraio (h. 21:00 - 6:00) chiusura totale di un tratto della carreggiata nord (dir. Como) fra Varedo e Bovisio M./Binzago, uscita a Varedo e deviazione del traffico su percorsi alternativi bit.ly/M x.com

Automobile Club Milano. . Intervista a Pietro Meda, nuovo Presidente di Automobile Club Milano. Mobilità, sicurezza stradale, motorsport e motorismo storico: le priorità del diciottesimo Presidente nella storia di AC Milano, eletto dal Consiglio Direttivo il 6 febbr facebook