Ambulanza bloccata in Zona Ospedaliera per una voragine traffico vicino al Policlinico
Un'ambulanza del 118 si è trovata bloccata nel traffico in via Gaetano Salvatore, nella Zona Ospedaliera di Napoli. Una voragine sulla strada ha creato problemi e rallentamenti, impedendo il passaggio ai mezzi di emergenza. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.
