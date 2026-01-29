Ambulanza bloccata in Zona Ospedaliera per una voragine traffico vicino al Policlinico

Un'ambulanza del 118 si è trovata bloccata nel traffico in via Gaetano Salvatore, nella Zona Ospedaliera di Napoli. Una voragine sulla strada ha creato problemi e rallentamenti, impedendo il passaggio ai mezzi di emergenza. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.

