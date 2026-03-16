Dal 31 marzo al 2 aprile 2026, il Teatro della Cometa a Roma ospita la rappresentazione de

Nel corso dei secoli l’amore impossibile tra Marguerite Gautier e Armand Duval è diventato uno dei miti fondativi del romanticismo moderno. Il romanzo di Dumas figlio, ispirato a una storia vera, conserva tuttavia una violenza sociale che il mito ha progressivamente occultato.In questa nuova rilettura, Giovanni Ortoleva trasforma La signora delle camelie nella cronaca impietosa di un omicidio sociale: un racconto teso tra Ottocento e contemporaneo, che mette a nudo il classismo, il voyeurismo e la perversione di una società che esercita il proprio potere sul corpo della donna.drammaturgia e regia Giovanni Ortolevadramaturg Federico... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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La signora delle camelie

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