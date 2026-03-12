Palazzo Reale apertura straordinaria del Giardino Romantico per la Giornata nazionale del Paesaggio
In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, il Palazzo Reale ha deciso di aprire in modo straordinario il Giardino Romantico, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare uno spazio aperto al pubblico. La giornata, istituita nel 2016 con un decreto ministeriale, mira a sensibilizzare i cittadini sulla cultura del paesaggio e a promuoverne la conoscenza attraverso diverse attività.
In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio - istituita con Decreto ministeriale nel 2016 con l’obiettivo di contribuire a “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
