Una settimana dopo la revoca del suo incarico come amministratrice unica della società di servizi, l’avvocata Palladino ha diffuso una nota in cui denuncia di essere stata ignorata sui fatti relativi alla gestione aziendale. La nota è stata pubblicata integralmente e chiede ora alla magistratura di fare chiarezza sulla vicenda.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota a firma dell'avvocata Rosanna Palladino, a una settimana dalla revoca del suo incarico di amministratrice unica della Brindisi Multiservizi. La nota ha già un titolo eloquente: “Bms: anatomia di un corto circuito istituzionale”. C'è un momento, nelle vicende pubbliche, in cui i fatti smettono di essere il riferimento e diventano un dettaglio. Nel caso della Brindisi Multiservizi, quel momento è arrivato. Negli ultimi mesi si è affermata una narrazione netta, semplice, rassicurante nella sua linearità: una gestione negativa, un fallimento, una conclusione inevitabile nel nome del buon governo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Bms, il "j'accuse" di Palladino: "Ignorati i fatti. Ora la magistratura faccia chiarezza"

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