Caso Bellavia e Report Gasparri | Rai faccia chiarezza Sto valutando denuncia alla magistratura

La vicenda riguardante il rinvio a giudizio di una ex collaboratrice di Bellavia, accusata di aver sottratto dati dall'ufficio, ha sollevato questioni sulla trasparenza e l'integrità delle istituzioni. Gasparri ha richiesto chiarimenti alla Rai, valutando anche azioni legali. La situazione evidenzia l'importanza di un approfondimento indipendente per garantire la fiducia pubblica nel settore dell’informazione e della giustizia.

Il rinvio a giudizio disposto dalla Procura di Milano nei confronti di una ex collaboratrice di Gian Gaetano Bellavia, accusata di aver sottratto circa 900 gigabyte di dati dallo studio del professionista, ha innescato un caso politico che coinvolge i vertici della magistratura e l'informazione televisiva. Bellavia, noto commercialista esperto di reati finanziari e storico consulente delle principali Procure italiane, si trova al centro di una controversia legata al suo doppio ruolo di ausiliario dei magistrati e analista per la trasmissione Report. La professionista avrebbe copiato fra il 18 giugno e il 25 settembre 2025 un milione di file prima di andare a lavorare per due società di investigazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

