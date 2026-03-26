Bloccata con l’auto nella bufera di neve l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una donna
Durante la notte nell’aretino si sono verificati disagi legati alla neve, che ha causato l’isolamento di alcune automobili. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre una donna rimasta bloccata con la sua vettura. Nessuna persona ha riportato ferite o conseguenze gravi. La situazione si è sbloccata con l’intervento dei soccorritori, che hanno liberato i veicoli coinvolti.
Arezzo, 26 marzo 2026 – Disagi nella notte a causa della neve anche nell’aretino, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare persone intrappolate. Il primo intervento si è verificato intorno alle 3 di questa notte, giovedì 26 marzo, quando i pompieri di Arezzo, distaccamento volontario di Pratovecchio, hanno liberato una donna che era rimasta bloccata con la propria auto sul passo della Consuma. La ragazza era rimasta intrappolata nella neve e non riusciva a ripartire. I pompieri l’hanno quindi riaccompagnata a casa. Poco dopo la stessa squadra è intervenuta per un camion rimasto bloccato sempre per la neve sulla strada della Consuma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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