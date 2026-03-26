Durante la notte nell’aretino si sono verificati disagi legati alla neve, che ha causato l’isolamento di alcune automobili. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre una donna rimasta bloccata con la sua vettura. Nessuna persona ha riportato ferite o conseguenze gravi. La situazione si è sbloccata con l’intervento dei soccorritori, che hanno liberato i veicoli coinvolti.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Disagi nella notte a causa della neve anche nell’aretino, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare persone intrappolate. Il primo intervento si è verificato intorno alle 3 di questa notte, giovedì 26 marzo, quando i pompieri di Arezzo, distaccamento volontario di Pratovecchio, hanno liberato una donna che era rimasta bloccata con la propria auto sul passo della Consuma. La ragazza era rimasta intrappolata nella neve e non riusciva a ripartire. I pompieri l’hanno quindi riaccompagnata a casa. Poco dopo la stessa squadra è intervenuta per un camion rimasto bloccato sempre per la neve sulla strada della Consuma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bloccata con l’auto nella bufera di neve, l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una donna

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