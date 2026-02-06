Incidente a Polignano auto finisce fuori strada | donna bloccata nell' abitacolo intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina a Polignano un’auto è uscita di strada sulla provinciale 121. La donna alla guida è rimasta intrappolata nell’abitacolo e sono arrivati subito i vigili del fuoco per aiutarla. Al momento si conoscono poche dettagli, ma l’intervento è stato rapido. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Incidente nella tarda mattinata di oggi, 6 febbraio, sulla strada provinciale 121, nel territorio di Polignano. Nel sinistro, che non avrebbe coinvolto altre auto, una donna è rimasta ferita.L'impatto e i soccorsi per liberare l'automobilistaPer cause in corso di accertamento, la donna, alla.

