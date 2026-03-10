Nel tremendo frontale l' auto si incastra sotto un camion i vigili del fuoco per liberare la donna alla guida dell' utilitaria

Nel primo pomeriggio, un incidente si è verificato sulla via Emilia nel tratto santarcangiolese, coinvolgendo un'auto e un camion. L'auto è finita sotto il mezzo pesante dopo un frontale, e i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre la donna alla guida dall’abitacolo. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

La ferita è stata trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena, traffico bloccato per permettere ai soccorritori di estrarre l'automobilista dall'abitacolo Tremendo scontro frontale tra una vettura e un camion quello avvenuto poco prima delle 13 nel tratto santarcangiolese della via Emilia. Il sinistro si è verificato all'altezza del cimitero della città clementina quando, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 52 anni al volante di una Fiat Punto che procedeva in direzione nord è stata centrata in pieno da un camion frigo che proveniva in senso opposto. L'utilitaria è stata scaraventata nel fosso che costeggia la carreggiata ed è rimasta intrappolata tra le lamiere dell'abitacolo e, anche il mezzo pesante, ha terminato la sua carambola nel fossato.