Nella zona tra Carbonara e Japigia, nelle prime ore del mattino, agenti di polizia hanno effettuato perquisizioni e controlli approfonditi. L’operazione, condotta con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa nei quartieri, segue i recenti incendi che hanno danneggiato alcune pizzerie locali. Le forze dell’ordine stanno analizzando i risultati delle verifiche e proseguono con attività di indagine.

Operazione tra case e obiettivi sensibili: in campo anche unità cinofile. Sequestrati hashish e cocaina Perquisizioni e controlli a tappeto all’alba tra Carbonara e Japigia, dove la polizia di Stato ha avviato una nuova operazione contro la criminalità diffusa nei quartieri più sensibili della città. Le attività stanno interessando diversi obiettivi tra abitazioni e altri luoghi ritenuti di interesse investigativo. In campo personale della Squadra Mobile, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile della Questura. Nel corso delle verifiche è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente, in particolare hashish e cocaina. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Blitz della polizia tra Carbonara e Japigia: la risposta dello Stato dopo i roghi alle pizzerie

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