Tra traffico e urgenza la risposta dello Stato | premiati i Carabinieri che salvarono un neonato

In un episodio che ha visto protagonisti i Carabinieri, uno di loro ha salvato un neonato in difficoltà, dimostrando efficacia e prontezza. Questo gesto testimonia come, anche tra traffico e imprevisti, le forze dell’ordine siano in grado di intervenire tempestivamente. Quando le azioni di tutela funzionano, rappresentano un esempio di efficacia dello Stato nel garantire sicurezza e assistenza ai cittadini.

Lo Stato, ogni tanto, si guarda allo specchio. Succede quando qualcosa funziona e nessuno si è fatto male. È successo questa mattina, nella Prefettura di Avellino, luogo dove di solito si amministrano carte e silenzi, non gratitudine.L'intervento: quando arrivare in tempo fa la differenza

