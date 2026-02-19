Blitz dei Nas nel Sannio | due tonnellate di dolci sequestrate e attività chiusa

I Nas del Sannio hanno effettuato un blitz che ha portato al sequestro di due tonnellate di dolci e prodotti da forno. La causa è stata la presenza di gravi carenze igieniche riscontrate durante i controlli, che hanno costretto alla chiusura immediata dell’attività. Durante l’intervento, i militari hanno trovato ambienti sporchi e pratiche di lavorazione non conformi alle norme. La scoperta ha suscitato grande attenzione tra residenti e clienti abituali, molti dei quali avevano acquistato i prodotti giorni prima. La questura ha aperto un’indagine per approfondire i fatti.

Due tonnellate di prodotti di pasticceria e da forno sequestrate e un'attività sospesa con effetto immediato per gravi carenze igienico-sanitarie. È il bilancio del controllo eseguito a Benevento dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, nell'ambito delle verifiche intensificate in vista del Carnevale. Nel capoluogo sannita, i militari del Nas, insieme a personale dell'Asl, hanno disposto la sospensione "ad horas" di un esercizio commerciale a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. All'interno sono state sequestrate circa due tonnellate di prodotti dolciari e da forno, risultati privi delle indicazioni obbligatorie sulla tracciabilità.

