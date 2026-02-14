Illuminazione pubblica il Comune di Pieve Santo Stefano risponde a Il Corsaro – APS

Il Comune di Pieve Santo Stefano ha risposto alle accuse di “Il Corsaro – APS” sulla cattiva illuminazione pubblica, dopo che i residenti si sono lamentati di lampioni spenti nelle strade principali. L’amministrazione comunale ha spiegato che alcuni guasti sono stati causati dai recenti temporali forti, che hanno danneggiato le linee elettriche. Per risolvere il problema, l’ente ha avviato interventi di riparazione e sostituzione dei punti luce danneggiati, coinvolgendo le squadre di manutenzione.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – In merito all'articolo recentemente diffuso da "I l Corsaro – APS" e pubblicato sui disservizi dell'illuminazione pubblica, l 'Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti per garantire una corretta informazione ai cittadini. «Il Comune ha affidato la gestione dell'illuminazione pubblica alla società Hera Luce non soltanto per la manutenzione ordinaria, ma anche per l'attuazione di un piano di investimenti strutturale, finalizzato al rinnovo completo degli impianti, per un importo complessivo superiore a €250.000. L'intervento riguarda la sostituzione dei punti luce, l'ammodernamento delle linee e il miglioramento complessivo dell'efficienza e della sicurezza dell'impianto comunale ormai vetusto.