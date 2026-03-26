Dopo l’assenza ai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022, la nazionale italiana si trova di fronte a un bivio decisivo. Le prossime due sfide, contro Irlanda del Nord e una eventuale finale, rappresentano un’occasione cruciale per qualificarsi o meno alla competizione mondiale. La partecipazione o l’esclusione influenzeranno il presente e il futuro del calcio nel paese, considerando che si tratta di partite che definiscono il percorso internazionale della rappresentativa.

Prima l’ Irlanda del Nord, poi eventualmente la finale in Galles o Bosnia. Dopo l’assenza a Russia 2018 e Qatar 2022, è davvero l’ ultima chiamata per la nazionale: da queste due partite passa non solo la partecipazione ai Mondiali ma il presente e il futuro dell’intero movimento. Proprio per questo, non qualificarci è la cosa migliore che possa capitare al calcio italiano, e che tutti i tifosi dovrebbero augurarsi. È una provocazione fino a un certo punto. Innanzitutto per una mera questione d’amor proprio, per non farci umiliare ancora sul campo: due anni fa agli Europei abbiamo rimediato una tale figura barbina che quasi era meglio non presentarci proprio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bivio Nazionale: non andare ai Mondiali è la cosa migliore che possa capitare al calcio italiano | Il commento

Articoli correlati

La qualificazione ai Mondiali è un referendum sul calcio italianoRino Gattuso ha girato l’Italia, visto 380 partite di calcio e studiato come mai in vita sua per questo che potrebbe essere l’appuntamento più...

Bonolis punge: «La simulazione di Bastoni? Una cosa ordinaria, polemiche nate per il livello mediatico. Dobbiamo assolutamente andare ai Mondiali con l’Italia, altrimenti…»Mercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di...

Una selezione di notizie su Bivio Nazionale

Temi più discussi: Fondi bloccati e caro carburante, il trasporto pubblico locale davanti a un bivio: ridurre le corse o alzare il costo dei biglietti; Storie al Bivio: testimonianze e storie per rompere il silenzio su depressione e disturbi alimentari; Servizio idrico al bivio: tra fabbisogni crescenti e innovazione finanziaria; Plusvalenza o pilastro nerazzurro? Il bivio di Stankovic tra il ritorno all'Inter e le sirene europee.

Bivio Nazionale: non andare ai Mondiali è la cosa migliore che possa capitare al calcio italiano | Il commentoRoma, 25 mar. (Adnkronos) - Poste Italiane prosegue il proprio percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l’offerta e semplificando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazi ... ilfattoquotidiano.it

Udinese, bivio nazionale per Davis: la Giamaica lo vuole, ma sullo sfondo c'è l'InghilterraKeinan Davis è l’uomo del momento in casa Udinese. Il gol messo a segno contro il Genoa ha permesso al centravanti di tagliare il traguardo della doppia cifra in campionato, arrivando a quota 10 gol e ... msn.com

#Udinese, bivio nazionale per #Davis: la #Giamaica lo vuole, ma sullo sfondo c'è l'#Inghilterra - facebook.com facebook

L’Europa al bivio: l'Intelligenza Artificiale come motore di sovranità e crescita Siamo in un momento storico senza precedenti. L’Intelligenza Artificiale non è più una promessa del futuro, ma il terreno su cui si gioca oggi la competitività globale. Nell'ultimo mio e x.com