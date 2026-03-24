Rino Gattuso ha girato l’Italia, visto 380 partite di calcio e studiato come mai in vita sua per questo che potrebbe essere l’appuntamento più importante della sua carriera da allenatore. Il suo compito è uno, riportare l’Italia al Mondiale. “Ha evitato di martellare gli azzurri, incontrati solo a cena, con filmati o noiose riunioni teoriche; non è tentato dall’idea di cambiare sistema di gioco in corso d’opera come accadde in quella disgraziata missione ed è pronto a non lasciarsi condizionare da amicizie personali (il bolognese Cambiaghi preferito a Daniel Maldini dopo il ritorno a casa di Chiesa) pur di centrare la qualificazione mondiale che in queste ore ha assunto il senso di un vero referendum sullo stato di salute del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La qualificazione ai Mondiali è un referendum sul calcio italiano

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