L'attrice ha annunciato di aver cancellato Instagram a causa di una dipendenza dalla piattaforma. Ha inoltre dichiarato che, se si realizzerà una quarta stagione della serie in cui recita, sarà l'ultima, e ha espresso emozioni forti riguardo a questa decisione. Durante un'intervista, ha parlato del difficile processo di abbandono dei personaggi che le hanno dato molto nel corso della sua carriera.

«L’attrice che sono cresce in base alla persona. Un attore completo è colui che riesce ad essere autentico con sé stesso». Forse questa consapevolezza è arrivata grazie ai cinque anni di terapia, di cui Maria Chiara va fiera. «Non c’è niente da nascondere, la terapia è un’amica che mi ha aiutato a mettere in discussione la mia testardaggine da Toro, ad ammorbidirmi e a essere un po’ meno presuntuosa. Che è uno dei miei difetti». E non nasconde l’emozione quando parla dei giovani che sono corsi a votare per il referendum sulla giustizia. «Mi sono commossa per l’alta affluenza dei ragazzi», racconta, «anche le persone che non votavano da anni si sono alzate e sono andate al seggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maria Chiara Giannetta: «Ho lasciato Instagram perché ne ero dipendente. Ho detto basta e cancellato l'app. Blanca? Se si farà la quarta stagione sarà l'ultima. Lo dico con le lacrime agli occhi»

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