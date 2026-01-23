Stellan Skarsgård senza filtri su Donald Trump | le parole durissime che stanno facendo il giro del mondo

Stellan Skarsgård ha recentemente espresso commenti molto critici su Donald Trump, definendolo un “ometto megalomane che cerca di conquistare il mondo”. La sua dichiarazione, rilasciata in modo diretto, sta attirando l’attenzione di pubblico e media, generando discussioni su un tema di grande attualità. L’attore svedese, noto per ruoli internazionali in film come Dune e Pirati dei Caraibi, si è espresso senza filtri su una figura politica di rilievo mondiale.

Non è passata inosservata la dichiarazione di Stellan Skarsgård su Donald Trump. L'attore svedese, volto iconico di produzioni internazionali che spaziano dalla saga dei Pirati dei Caraibi alla recente epopea di Dune, ha utilizzato parole particolarmente dure per descrivere il presidente degli Stati Uniti, definendolo senza mezzi termini un " ometto megalomane che cerca di conquistare il mondo ". La dichiarazione dell'attore settantatreenne arriva in un momento di particolare tensione politica internazionale e si inserisce in un crescente coro di voci critiche provenienti dal mondo dello spettacolo.

